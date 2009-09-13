Akeri araç kazasında 10 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile askeri aracın çarpışması sonucu biri ağır 10 asker yaralandı.
Düzova köyü yakınlarında Cizre yönünden İdil ilçesi istikametine giden Şerafettin Zeren yönetimindeki tır, karşı yönden gelen askeri araçla çarpıştı.
Kazada, askeri araçta bulunan 10 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin helikopterle Şırnak Asker Hastanesine kaldırıldığı ve 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, gözaltına alınan tır sürücüsü Zeren, Düzova Jandarma Karakolu'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.