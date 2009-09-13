T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Akeri araç kazasında 10 yaralı

13 Eylül 2009 16:52

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile askeri aracın çarpışması sonucu biri ağır 10 asker yaralandı.

Düzova köyü yakınlarında Cizre yönünden İdil ilçesi istikametine giden Şerafettin Zeren yönetimindeki tır, karşı yönden gelen askeri araçla çarpıştı.

Kazada, askeri araçta bulunan 10 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin helikopterle Şırnak Asker Hastanesine kaldırıldığı ve 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan tır sürücüsü Zeren, Düzova Jandarma Karakolu'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24