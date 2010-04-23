T24 LogoT24 Logo
Çevre

Akedeniz'e atık bırakan gemiye el kondu

Fransız sahil güvenlik güçleri, Akdeniz'e atık döktüğünü tespit ettikleri bir İtalyan gemisine el koyduklarını açıkladı.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Fransız sahil güvenlik güçleri, Akdeniz'e atık döktüğünü tespit ettikleri bir İtalyan gemisine el koyduklarını açıkladı.


Yapılan açıklamada, SDS Rain adlı geminin Marsilya limanına çekildiği, kargosuna el konulduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Geminin bıraktığı atığın Marsilya ve Toulon arasındaki sularda 22 kilometreye 20 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi. Atık maddenin miktarı ya da niteliği konusunda bilgi verilmedi.


Geminin Türkiye'ye gitmekte olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24