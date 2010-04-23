Akedeniz'e atık bırakan gemiye el kondu

T24 - Fransız sahil güvenlik güçleri, Akdeniz'e atık döktüğünü tespit ettikleri bir İtalyan gemisine el koyduklarını açıkladı.





Yapılan açıklamada, SDS Rain adlı geminin Marsilya limanına çekildiği, kargosuna el konulduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.





Geminin bıraktığı atığın Marsilya ve Toulon arasındaki sularda 22 kilometreye 20 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi. Atık maddenin miktarı ya da niteliği konusunda bilgi verilmedi.





Geminin Türkiye'ye gitmekte olduğu bildirildi.