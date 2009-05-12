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Yaşam

AKEDAŞ Burdur İl Müdürü'nün oğlu kazada öldü

12 Mayıs 2009 03:23

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AKEDAŞ) Burdur İl Müdürü Paşa Çalı'nın oğlu 21 yaşındaki Yasin Çalı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti, yanındaki iki arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında Karamanlı- Burdur Karayolu Kemer Kavşağı'nda meydana geldi. AKEDAŞ Burdur İl Müdürü Paşa Çalı'nın oğlu Yasin Çalı yönetimindeki 61 EF 727 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada, Yasin Çalı ve yanındaki 21 yaşındaki Mehmet Öztürk ile 17 yaşındaki Ömer Üstünol yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Çalı yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Oğlunun ölüm haberine alan AKEDAŞ Burdur İl Müdürü Paşa Çalı ve yakınları hastaneye akın etti. Vali Vekili Osman Nuri Canatan ve İl Emniyet Müdürü Celal Aydoğan da hastaneye gelerek Paşa Çalı'ya başsağlığı diledi. (DHA)

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