Akdoğan: PKK sınır dışına çekilmeli, Öcalan ve KCK'lılar tahliye edilemez

Başbakan Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı ve AKP milletvekili Yalçın Akdoğan, 4. Yargı Paketi kapsamında iddia edildiği gibi KCK’lının serbest bırakılması veya Abdullah Öcalan’a ev hapsinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Yalçın Akdoğan Bugün gazetesinden İrfan Dumlu'nun sorularını yanıtladı. Akdoğan özetle şunları söyledi:



'Öcalan'dan başka herkesi ön plana çıkardılar'



"Öcalan'sız olmaz diyorlardı şimdi biz siz olmaz, Kandil’siz olmaz, KCK’sız olmaz diyorlar. Tek muhatap Öcalan, hepimizi o temsil ediyor, görüşme yetkisi onda diyorlardı. Şimdi Öcalan’dan başka herkesi ön plana çıkardılar."



'Açlık grevleri sırasında Öcalan'la görüşme olmadı'



"Açlık grevleri sırasında ne avukatları ne yakınları ne de MİT, Öcalan ile görüştü. Devlet bütün kapıları kapattı ve resti çekti. Öcalan, kapıların açılmasının tek yolunun çözüme yönelik açıklamalar yapmak, örgüte silah bıraktırmak olduğunu anladı. Bu sürece kadar muhatap alınma şartı olarak PKK’nın eylemlerini görüyordu, bu süreçte eylemlerin bitmesi gerektiğini gördü. Bu yüzden açlık grevlerinin bitirilmesi talimatını verdi. Sürece katkı koyacaksan devlet seni muhatap olarak görür, yoksa senin de şansın yok örgütünde şansı yok. Devlet borçlanmış, yalvar yakar olmuş değil."



'PKK'nın adım atması gerek'



"BDP’ye Öcalan mı yol gösterecek, kendileri mi Öcalan’a yol gösterecek, göreceğiz. Aceleci olmak doğru değil. Hükümete baskı kurmaya çalışmak, ev ödevi vermek doğru değil. Önce örgütün adım atması gerekiyor. Hükümet adımları bir iki aya kadar atsın yoksa Nevruz'la birlikte yeniden eylemler başlar, diyorlar. Bunu taktik amaçlı yapıyorlar. Kış ortasında güvenlik güçlerine saldırılabiliyorsa sınır dışına da çıkılabilir. Bu iradeyi görmemiz gerekiyor."