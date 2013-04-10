Akdoğan: Öcalan PKK için mitolojik bir figürdür

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, PKK’lıların Türkiye’den kısa vadede çekilmesi gerektiğini savunurken, Abdullah Öcalan'ın PKK'nın mitolojik figürü olduğunu söyledi.

NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtlayan Yalçın Akdoğan, silahlı unsurların Türkiye'yi terk etmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Abdullah Öcalan’ın Nevruz'da okunan mektubunda verdiği mesajlar çok net. Artık silahlara veda edilmesi gerektiğini söylüyor. Sürecin bu aşamasında Türkiye'yi terk etmeleri gerektiği konuşuluyor. Öcalan, ülkeyi terk etmelerine yönelik yeni bir mektup da yazmıştı. Anlaşılan o mektup yerine ulaşmış. Silahlı unsurların bir an önce Türkiye'yi terk etmesi gerekiyor."

Yalçın Akdoğan, Abdullah Öcalan’ın video mesaj verip veremeyeceği konusundaki bir soruyu “Böyle bir şey olamaz. Mektupları okundu, ne söyleyecekse BDP’lilere de söyledi. Kandil’e de iletmiş oldu" şeklinde yanıtladı.

Nihai amaç silahların bırakılması

Nihai amacın silahların bırakılması olduğunun altını çizen Akdoğan, "Örgüt üyelerinin 'Ben silahı bıraktım' demesi yeterli olmaz. Ortada çok ciddi bir silah potansiyeli var. Günü geldiğinde istihbarat birimlerinin teknik olarak çalışması gereken bir durumdur. Suça bulaşmamış olanlarının dönmelerinde bir sıkıntı yok. Mevcut 'Eve Dönüş Yasası' da belli bir düzenleme ortaya koyuyor. Onun dışında birileri başka bir ülkeye gitmek mi ister, bu bizimle alakalı bir konu değil. Kendilerinin vereceği bir karar" diye konuştu.

Çekilme uzun sürmemeli

PKK’lilerin kısa sürede Türkiye’yi terk etmeleri gerektiğini savunan Yalçın Akdoğan, 'İstihbarat örgütümüz, bu görüşmeyi yapanlar elbette birtakım takvimler üzerinden çalışıyorlardır. Ama bizim 'şu tarihte illa bu olmalıdır' gibi bir tarih telaffuz etmemiz çok doğru değil. Uzun zamana yaymadan, kısa vadede aşılması gereken bir aşamadır' dedi.

"PKK üyelerinin sınır dışına çıkmasını isteyen Abdullah Öcalan’a örgütün karşı gelmeyeceğini düşündüğünü belirten Yalçın Akdoğan,'Kandil’den çatlak bir ses çıkacağını, Öcalan’ı boşa düşürecek bir hamle yapacaklarını düşünmüyorum. Daha sürecin belki başka aşamalarında işi yokuşa sürme şeyleri deneyebilirler ama bu süreçte verilen mesaj çok net" diye konuştu.

PKK'nın mitolojik figürü

Abdullah Öcalan’ın terör örgütünün kendi ürettiği bir figür olduğunu belirten Akdoğan, "Bu tür örgütlerde lider önemli bir figür. PKK üzerinde bir mitolojik bir figürü kendileri ürettiler. Kandil, PKK’nın Avrupa kanadı ve BDP farklı unsurlar üzerinden söz söyleme kapasitesine sahip olan bir kişinin olması, bu süreçte bir avantaj olarak da değerlendirilebilir. Bunu yanlış bir yerde konumlandırmak, sanki Kürtlerin temsilcisi ve lideri gibi konumlandırmak son derece yanlış olur. Ayrıca bu işin sonucunda terör örgütü, terörist vasfı ortadan kaldırmış olmayacak. Öz savunma birlikleri gibi sisteme eklemlenecekler gibi böyle bir şey söz konusu değil. Silahları bırakacaklar, ondan sonra normalleşme süreci yaşanacak" dedi.

Kandil'den çatlak ses çıkmaz

PKK üyelerinin sınır dışına çıkmasını isteyen Abdullah Öcalan’a örgütün karşı gelmeyeceğini düşündüğünü belirten Yalçın Akdoğan, “Kandil’den çatlak bir ses çıkacağını, Öcalan’ı boşa düşürecek bir hamle yapacaklarını düşünmüyorum. Daha sürecin belki başka aşamalarında işi yokuşa sürme şeyleri deneyebilirler ama bu süreçte verilen mesaj çok net” dedi.