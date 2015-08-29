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Politika

Akdoğan: Geçici değil dört yıllık hükümet gibi çalışacağız

'Bu bir koalisyon hükümeti değil, AKP hükümeti de değil'

29 Ağustos 2015 00:56

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, kurulan hükümetin seçim hükümeti gibi çalışmayacağını ifade ederek, "Geçici bir hükümet gibi değil dört yıllık bir hükümet gibi çalışacağız. En ufak bir yönetim boşluğu oluşmadan ülkemizi seçimlere götüreceğiz" dedi.

Yalçın Akdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kabineyi açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Taktirlerinden dolayı Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum diye konuşan Akdoğan şunları söyledi:

"Yeni kabineye giren arkadaşlara da başarılar diliyorum. Geçici bir hükümet gibi değil dört yıllık bir hükümet gibi çalışacağız. En ufak bir yönetim boşluğu oluşmadan ülkemizi seçimlere götüreceğiz.

Bu bir koalisyon hükümeti değil. Bu bir AK Parti hükümeti değil. Bu tek tek milletvekillerinin siyasi sorumluluk üstlenerek kurulan bir hükümettir. Tekrardan görevi kabul eden arkadaşlara başarılar diliyorum."

 

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