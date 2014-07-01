Akdoğan: Erdoğan Köşk'e aday olursa ilk turda seçimi kazanır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AKP tabanının merak ettiği konuları soru-cevap şeklinde yanıtladı. Akdoğan'a göre Erdoğan cumhurbaşkanlığına aday olursa ilk turda seçimi kazanabilir. Akdoğan, Erdoğan'ın 3 dönem engelinin kalkmasını desteklemeyeceğini de belirterek, Erdoğan Köşk’e çıkmadan AKP Genel Başkanlığı için bir isim belirtilmeyeceğini yazdı.

Yalçın Akdoğan’ın Star’da “Siyaset, köşk seçimlerine göre dizayn olur” başlığıyla yayımlanan (1 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

Siyaset, köşk seçimlerine göre dizayn olur

AK Parti’nin kendi içinden bir cumhurbaşkanı seçtirmesi tarihi önemdeydi. Şimdi ise AK Parti’nin kendi içinden birini halkın oyuyla bu makama getirmeye çalışması daha önemli bir olay. Diğer partiler adaylarını açıkladılar, ama bütün gözler asıl favorinin üzerinde...

AK Parti ailesi, tüm bakanları, vekilleri, kurucuları, belediye başkanları, teşkilat başkanlarıyla bir bütün olarak adayın açıklanması için Ankara’dalar. Hepsi yeni bir başlangıç için ‘durmak yok yola devam’ diyecekler, yeni Türkiye’nin inşasında Erdoğan’ın arkasında durduklarını gösterecekler.

Bu süreçte uzun boylu tartışılacak çok konu var, ama bazı meseleleri soru-cevap formunda kısaca ele almakta fayda var.

Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olursa ilk turda seçimi kazanabilir mi? Evet, kazanabilir.

MHP-CHP’nin kendi kimliğine ve tabanına yabancılaşarak kurduğu ittifakın doğurduğu hayal kırıklığı sandığa gitmeyen kitlenin oranını yükseltecektir. Kendi kitlesini mobilize eden Erdoğan bu tablo karşısında çok zorlanmayacaktır.

Halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olmak Erdoğan’ı daha etkili hale getirir mi? Evet, getirir.

Şu an cumhurbaşkanı etkilidir, halkın seçtiği cumhurbaşkanı daha etkili olacaktır, siyasi ağırlığı makamlardan gelmeyen Erdoğan’ın etki gücü daha fazla olacaktır.

Tayyip Erdoğan anayasada olmayan yetkiler kullanarak sistemi kaosa sürükler mi? Hayır, sürüklemez.

Erdoğan bugüne kadar sessiz devrim denilen büyük değişimler gerçekleştirdi ama hukukun dışına hiç çıkmadı. Şimdi de anayasada varolan yetkileri usulünce kullanmaktan çekinmez, ama sistemi olmayan yetkileri kullanarak değil olan yetkileri kullanarak değişime zorlar.

Daha etkili hale gelen Cumhurbaşkanlığı bundan sonra siyasetin merkezine oturabilir mi? Evet, oturabilir.

Bu seçim, muhalefetin kendinden olmayan sembolik adaylarla girdiği son seçim olacak ve bundan sonra siyaset kurumu tüm hesaplarını bu makamı kazanmaya göre yapacaktır. Bu sebeple iki partili yapıya doğru evrilme gibi bir fiili durum da oluşabilecektir.

AK Parti yeni dönemde siyasi gücünü korur mu? Evet, korur.

AK Parti’nin gücü sadece muhalefetin zayıflığından ve alternatif oluşturamamasından değil, siyasi fikriyatının topluma mal olmasından ve toplumsal temsil kabiliyetinden geliyor.

Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa AK Parti çalkantılı ve kırılgan bir yapıya sürüklenir mi? Hayır, sürüklenmez.

Partinin başındaki genel başkanlar değişse de hareketin bir tane lideri vardır. AK Parti ortak akılla hareket eden güçlü kadro hareketi olarak yoluna devam eder. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yeni dönemde farklı bir sinerji oluşturur.

Erdoğan AK Parti’deki üç dönem engelinin yeni dönemde kalkmasını destekler mi? Hayır, desteklemez.

Erdoğan partinin vereceği kararları ilgili kurulların takdirine bırakır, ancak ilkeli olmak Erdoğan’ın ortaya koyduğu ahlaki çizgiyi devam ettirmeyi gerektirir.

Başbakan ve Genel Başkan konusunda isim açıklaması olur mu? Hayır, olmaz.

İsim tartışmaları Cumhurbaşkanlığı seçimini gölgeler ve parti içinde enerji kaybına sebep olur. Bu yüzden ilk aşama bitmeden ikincisine yönelik adım atılmaz.

Eşbaşkanlık düzenlemesi bu dönem için mi yapıldı, makamlar farklı isimlere taksim edilir mi? Hayır, edilmez.

Eşbaşkanlık, AK Parti’nin kullanacağı bir yöntem değildir, ayrıca parti ve hükümet başkanlığının ayrımı düşüncesi ülke şartlarına uygun olmadığı gibi uygulanabilir de değildir.