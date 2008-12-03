Akdoğan da AKP'yi bıraktı

Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan, AKP'den istifa ettiğini açıkladı.



Belediye Başkanı Akdoğan bugün saat 15.30 sıralarında AKP İlçe Başkanlığı'na, "Gördüğüm lüzum üzerine AKP'den istifa ediyorum" yazılı dilekçesini verdi. Akdoğan, parti yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkların hem kendisine, hem de partiye zarar verdiğini belirterek, "İlçe yönetiminden birkaç arkadaş ile anlaşmazlığım vardı. Kalmam halinde hem kendime, hem de partiye zarar verecektim. Zarar vermemek için istifa ettim. Bundan sonra bağımsız belediye başkanı olarak kalacağım. Gelecek ile ilgili herhangi bir planım yok" dedi.



AKP İlçe başkanı İbrahim Üstün de istifa dilekçesinin kendisine ulaştığını belirterek, "Akdoğan'a bugüne kadar partimiz çatısı altında yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Memleket ve kendisi için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Aday gösterilmeyecek iddiası



Fuat Akdoğan 1999 yılında ANAP'tan, 2004 yılında ise AKP'den belediye başkanı seçilerek Kuşadası tarihinde iki dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu. Parti yönetimi ile sıkıntıları son üç yıldır süren Akdoğan ile dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Aydın Milletvekili Atilla Koç da çeşitli konularda anlaşmazlığa düşmüştü.



Kulislerde Akdoğan'ın AKP'den aday gösterilmeyeceğinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiği ileri sürülüyor.



