Akdoğan: Bunlar Tayyip Erdoğan'ın önünü kesme çabasıdır

Başbakan Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, A Haber'de gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. MGK kararları ve fişleme iddialarına ilişkin Akdoğan, "bunlar seçim sürecinde, Cumhurbaşkanlığı sürecinde, AK Parti'yi yıpratma kampanyasıdır. İkincisi Tayyip Erdoğan'ın önünü kesme çabasıdır" dedi.

Akdoğan, "AK Parti, irtica tehdidi olarak kendisi konumlandırılmış. Kendisi ile ilgili kapatma davası açılmış. Yani bu iddiaların hepsi AK Parti'ye yöneltilmiş. AK Parti burada hem kendi varlığını korumaya hem de bütün bu toplum kesimlerinin varlığını korumaya geliştirmeye adamış. Gövdesini siper etmiş" ifadelerini kullandı.

"Bir mağduriyet varsa AK Parti'dir" diyen Akdoğan, "Bu sorun gündemden düşmüş, cemaatler rahat etmiş. İç tehdit algısı değiştirilmiştir. Gövdesini siper eden AK Parti, genel rahatlama sağlayan AK Parti. Burada birilerinin AK Parti'yi farklı bir yerde konumlandırılması büyük haksızlık. Seçimler öncesinde AK Parti'ye yönelik bu gibi karalamalar olabileceğini biliyorduk" diye konuştu.

Akdoğan, "Seçim sürecinde, Cumhurbaşkanlığı sürecinde, AK Parti'yi yıpratma kampanyasıdır. İkincisi Tayyip Erdoğan'ın önünü kesme çabasıdır. Seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde bunlar sürpriz değil. Doğrudan Erdoğan'ın halk üzerindeki algısı üzerinde oynayan bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Ben cemaati tanıyorum. Cemaatte bir sürü kardeşim, arkadaşım var. Birileri cemaat görüntüsü altında bir kavga çıkarmaya çalışıyor. Bu tuzaklara düşmemek lazım" dedi.

'Sıkıntı yaşıyorduk'

Akdoğan, "MGK, YAŞ gibi toplantılarda biz sıkıntı yaşıyorduk. İşte şurada bir başörtülü, imam hatipli öğrenci var gibi. Tüm bunlarla biz sıkıştırılıyorduk. Biz bunları suçlayan değil, bunların mücadelesini veren, savunan, sorunu ortadan kaldıran tarafız" dedi.