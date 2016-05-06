Akdoğan, Ala ve Bozdağ'ın bıyık bırakmasında Erdoğan'ın telkini mi etkili oldu?

AKP’de son dönemde bıyık bırakanların sayısındaki artış dikkat çekti. Başbakan Ahmet Davutoğlu sonrası genel başkanlık için ismi geçen Bekir Bozdağ, Efkan Ala ve Yalçın Akdoğan’ın bıyık bırakmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “bıyık bırakın” telkininin etkili olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP’nin Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığı bırakacağı ve yeni genel başkanın seçileceği 22 Mayıs’taki 2. Olağanüstü Kongresi’nde, MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu da yeniden belirlenecek. Böylece genel başkanlıktan ayrılacak olan Davutoğlu’nun, bir önceki kongrede kurullara aldığı kendine yakın isimler de tamamen tasfiye edilecek. Kongreye sunulacak yeni listede, son MKYK toplantısında Davutoğlu’nun yetkilerinin alınması için imzası istenmeyen Selçuk Öztürk, Mehmet Babaoğlu ve Cemil Çiçek’in çizilebileceği belirtiliyor. MDK, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’nda Davutoğlu’nun belirlediği ve ona yakın olan isimlerin de liste dışı kalması bekleniyor.

Yeni genel başkan adaylığı için “düşük profil” kriterinin uygulanacağı dile getirilirken, Binali Yıldırım ve Bekir Bozdağ’ın isimleri öne çıkıyor.