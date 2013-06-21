Yalçın Akdoğan BDP ve PKK'yı fırsatçılık yapmakla suçladı

Başbakanlık Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Star Gazetesi’nde yayınlanan (21 Haziran 2013) yazısında, BDP’yi Gezi Parkı eylemleri üzerinden fırsatçılık yapmakla suçladı.

“Aslında son günlerdeki açıklamalara bakılırsa BDP ve PKK da bunu kendi açısından bir fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Gezi olayları üzerinden hükümete baskı yaparak bundan fayda devşirme çabası paradoksal bir durum üretiyor.” diyen Akdoğan, karamsarlıkların sürece zarar vereceğini söyledi.

Gezi Parkı eylemlerinin uluslar arası boyutlarına da değinen Akdoğan, “Türkiye’nin imajını bozmaya dönük söylemlerde patlama olması hiç tesadüf görünmüyor. Olaylar yatışmasına rağmen hala batılı devlet ve siyaset adamlarının çıkıp ‘Türkiye yangın yerine döndü, büyük bir çatışma ve çekişme var’ görüntüsü vermesi hiç dostane durmuyor. İtalyan Dışişleri Bakanı çıkmış, Türkiye’nin toplumsal olarak büyük bir bölünme yaşandığını ve bir daha birleşme olamayacağını söylüyor. Spesifik bir olayı değerlendirmek ve eleştiri getirmek yerine ‘bölünen Türkiye’ yorumu yapmak işi bağlamından çıkarır ve başka maksatlar olduğu izlenimi uyandırır.” diyerek Türkiye’nin dostu olarak anılan ülkelerin yaptığı değerlendirmelerin hiçbir fayda sağlamayacağını savundu.



BDP’nin sürecin ilk gününden beri aynı başlıklar üzerinden propaganda yaptığını ifade eden Akdoğan, “Aslında ilk günden itibaren BDP merkezinden yayılan propaganda aynı başlıkları içeriyor. “Yeni karakollar yapılıyor”, “yeni korucu kadroları ihdas ediliyor”, “yol kontrolleri artıyor”, “askeri üstlenmede patlama var” vs. Akil insanların gittiği her yerde bu ezber, insanlara tekrar ettirildi. O kadar abarttılar ki, uydurdukları yalana kendileri de inanmaya başladılar. Oysa daha önce başlayan inşaatlardan başka yeni bir çalışma yok, köy koruculuğunda yeni kadro tahsisi gibi bir durum ise hiç söz konusu değil. İçişleri Bakanı bu konuda defalarca açıklama yaptı.” dedi.