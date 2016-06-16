Akdeniz'e düşen EgyptAir uçağının enkazı bulundu

Paris-Kahire seferini yapan, içinde 56'sı yolcu, 7'si mürettebat, 3'ü de güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 66 kişinin buluduğu Airbus A320 tipi yolcu uçağının enkazı bulundu.

19 Mayıs tarihinde sefer yaparken Yunan ve Mısır radarlarından kaybolan uçağın daha sonra düştüğü anlaşılmıştı.

Uçağın radardan kaybolmadan önce de acil durum çağrısı göndermediği belirtildi. Olayı soruşturan ekip, Akdeniz'deki arama gemisinde görevli yetkililerin, enkazın dağıldığı alanın bir haritasını çıkaracağını söyledi.

Terör saldırısı ihtimali bulunuyor

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Uzmanlar, teknik bir sorun veya insan hatasından kaynaklanan sorunlar olabileceğini belirtiyor. Ancak yetkililer 'terör sadırısı' ihtimalini de gözardı etmiyor.

Arama ekipleri bu ayın başında uçağın 'kara kutularından birinden' sinyaller geldiğini duyurmuştu.