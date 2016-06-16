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Dünya

Akdeniz'e düşen EgyptAir uçağının enkazı bulundu

İçinde 66 kişi bulunan yolcu uçağı 19 Mayıs tarihinde düşmüştü

16 Haziran 2016 03:14

Paris-Kahire seferini yapan, içinde 56'sı yolcu, 7'si mürettebat, 3'ü de güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 66 kişinin buluduğu Airbus A320 tipi yolcu uçağının enkazı bulundu.

19 Mayıs tarihinde sefer yaparken Yunan ve Mısır radarlarından kaybolan uçağın daha sonra düştüğü anlaşılmıştı.

Uçağın radardan kaybolmadan önce de acil durum çağrısı göndermediği belirtildi. Olayı soruşturan ekip, Akdeniz'deki arama gemisinde görevli yetkililerin, enkazın dağıldığı alanın bir haritasını çıkaracağını söyledi.

 

Terör saldırısı ihtimali bulunuyor

 

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Uzmanlar, teknik bir sorun veya insan hatasından kaynaklanan sorunlar olabileceğini belirtiyor. Ancak yetkililer 'terör sadırısı' ihtimalini de gözardı etmiyor.

Arama ekipleri bu ayın başında uçağın 'kara kutularından birinden' sinyaller geldiğini duyurmuştu.

 

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