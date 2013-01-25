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Yaşam

Akdeniz'den yağış geliyor, hava sıcaklığı 4- 8 derece azalacak

Bazı bölgelerde halen etkisini sürdüren yağışlı havaya bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem eklenecek.

25 Ocak 2013 17:25

Türkiye, bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek, hava sıcaklıkları düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, halen yağışlı havanın etkisinde bulunan ülke, bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek.
Tahminlere göre, akşam saatlerinde yurdun batısında özellikle kıyı kesimlerde tekrar başlayacak yağışlar, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir'in batı ilçeleri (Ayvalık, Edremit, Gömeç, Havran ve Burhaniye) ile Çanakkale'de kuvvetli ve çok kuvvetli olacak.

Antalya ve Isparta'da bu gece saatlerinden sonra yeniden başlayacak yağışlar, yarın sabahtan itibaren etkisini artırarak kuvvetli, Isparta'nın güney ilçeleriyle Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli görülecek.
Yağışlar genellikle yağmur, Trakya, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar şeklinde olacak.

Ilık hava, hafta sonunda etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları, pazar günü yurdun kuzeybatı (Marmara Bölgesi'nde), pazartesi ve salı günleri ise kuzey ve iç kesimlerinde (Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu Bölgesi) 4-8 derece azalarak, mevsim normallerine inecek.

Yetkililer, taşkın ve sel riskinin bulunduğunu belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

 

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