Akdeniz'deki deniz memelilerinin sayımı tamamlandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - KARADENİZ, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi\'ndeki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma (ACCOBAMS) kapsamında tüm Akdeniz\'deki deniz memelilerinin dağılımı ve miktarını ortaya koymayı hedefleyen uluslararası projenin Türkiye ayağı tamamlandı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı\'nın (TÜDAV) da araştırmacı ve lojistik olarak destek verdiği, haziran ayında başlayan saha çalışmaları, ağustos ayında sona erdi. Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinden 100\'den fazla uzman, 8 uçakla havadan sayımların dışında pasif akustik izleme ile denizden 5 tekne kullanıldı. Proje, Akdeniz\'de yaşayan deniz memelilerinin dağılımı ve miktarı hakkında tüm Akdeniz\'de aynı anda yapılan ilk çalışma olması açısından öne çıkıyor. Proje sonuçları ise bölgesel düzeyde balina ve yunusların miktarlarını ve korunma durumlarını anlamak için temel veriler sağlayacak.

Milyon avroluk proje, TÜDAV\'ın 10 yıldır partneri olduğu, geçen yıl Türkiye\'nin de imzaladığı ACCOBAMS Sekretaryası tarafından geliştirildi ve gerçekleştirildi. Proje idare komitesinde ise Akdeniz\'de çalışan başlıca enstitü ve araştırma kurumları yer aldı. Proje finansmanı MAVA Vakfı, Monako Prensi II Albert Vakfı, IFAW ve İspanya, Fransa, İtalya, Monako devlet kurumlarının desteğiyle sağlandı.

Çalışma kapsamında tüm Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz sayımları tamamlandı. Gözlemciler deniz memelileri dışında kuşlar, köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları ve yüzen çöpler hakkında da veri topladı. Proje sonuçları, daha sonra ACCOBAMS tarafından paylaşılacak.



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