Akdeniz'de zehirli balık türleri artıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'in tropikalleştiğini, bu nedenle Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda görülen zehirli balık türlerinin Süveyş Kanalı yoluyla kıyılarımıza geçmeye başladığını belirterek, "Zehirli balık sayısının hızla arttığını ve acilen önlem alınması gerektiğini" söyledi.

Araştırma ekibiyle birlikte Akdeniz'de yaptıkları çalışmada tespit ettikleri zehirli balık türlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara bildirdiklerini belirten Turan, son olarak İskenderun Körfezi'nde zehirli olan Mavi Çizgili Papağan Balığı (Scarus Ghobban) ile Pasifik Aslan Balığı (Pterois Miles) türlerini tespit ettiklerini kaydetti.

Diğer balıklar için tehlike

Bu 2 balıkla birlikte tespit ettikleri zehirli balık sayısının 66'ya çıktığını belirten Prof. Dr. Turan şunları söyledi:

"Bu Papağan Balığı, çok renkli ve güzel görünümü var ekonomik değeri yok. Güzel görünümlü Aslan Balığı da öyle. Her ikisi de güzel görünmesine rağmen zehirli. Özellikle Pasifik Aslan Balığı çok zehirlidir. Özellikle dalgıçların yüzücülerin bu balığa dikkat etmesi gerekiyor. Bu balığı görenler dokunmamalı. Yüzgeçlerinin ucunda zehirli iğneleri var ve battığı zaman yüksek acı veriyor.

Kalp hastası olanlarda kalp krizine neden olabilir. Zehirli balıkların ekonomik bir değeri yok ama diğer ekonomik değeri yüksek olan balıkların besinlerini paylaşıyor. Hatta aralarında ekonomik değeri yüksek balıkları tüketen balıklar da bulunuyor. Kızıldeniz'den gelen bu tehlikeli balık türleri yüzyıllardır buralarda bulunan ekonomik değeri yüksek balıkları tüketerek, yer değişerek besin rekabetine girmekte daha baskın balıklar olmakta."

Güney Kıbrıs teşvik veriyor

Zehirli balık türleriyle mücadele kapsamında bazı ülkelerde teşvikler çıkarıldığını kaydeden Turan şöyle devam etti:

"Amerika'ya Pasifik Aslan Balığı da geçiş yapmış. Onlar bu türün ortadan kaldırılması için araştırma çalışmaları başlatmış ve yapmışlar. Güney Kıbrıs'ta görülen Balon Balığı türü için Avrupa Birliği destekli projeyle ortadan kaldırma çalışması yapıyorlar. Balon Balığı'nı avlayan kişilere balık başına 1 Euro teşvik verilerek ortadan kaldırma çalışması yürütüyorlar. Çünkü ekonomik değeri olmayan bu tür balıkları yakalayan balıkçılar tekrar denize atıyorlar. Teşvik uygulaması ile balıkçılar tuttukları balıkları atmıyorlar."

Mücadele edilmeli

MKÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, son olarak Akdeniz'de artmaya başlayan zehirli balık türleriyle etkin bir mücadele başlatılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de de bu konuda çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü bir süre sonra sayıları daha da artacak, dominant olacak. Bu türlerin incelenmesi ve mücadele edilmesi gerekiyor. Yeni gelen türler için erken uyarı sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Biz ekip olarak balıkçı tekneleri ile açılarak araştırma inceleme yapıyoruz.

Dalarak gözlemsel incelemelerimizle, ekosisteme etkileri, yayılımı, dağılımı ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Avlanıp ortadan kaldırılması için teşvikler oluşturulmalı. Şu anda yayılım aşamasındalar. Denizlerimiz için tehlikeli olan balıkların avlanıp ortandan kaldırılması lazım. Aksi taktirde birkaç yıl sonra geç olabilir."