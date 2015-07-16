Akdeniz'de yüzlerce sığınmacı kurtarıldı



İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin öncülüğünde düzenlenen kurtarma operasyonuna, Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi ile Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait "Bourbon Argos" gemisinin de katıldığı bildirildi. İtalyan ekiplerinin verdiği bilgilere göre, Sicilya yakınlarındaki operasyon sonrası, sığınmacılar toplam 13 tekne ile yola çıktı.

Tahminlere göre, bu yıl toplam 150 bin sığınmacı deniz yolunu kullanarak Avrupa'ya ulaştı. Ancak bu tehlikeli yolculuk sırasında en az bin 900 sığınmacının hayatını kaybettiği sanılıyor. Bu sayının geçen yıldan bu yana iki katına çıktığına dikkat çekiliyor.

Çoğu Ortadoğu veya Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda sığınmacı Libya açıklarından teknelerle İtalya'ya doğru hareket ediyor.