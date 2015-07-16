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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de yüzlerce sığınmacı kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Libya açıklarında teknelerle Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 700 sığınmacının kurtarıldığını açıkladı.

16 Temmuz 2015 14:25


İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin öncülüğünde düzenlenen kurtarma operasyonuna, Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi ile Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait "Bourbon Argos" gemisinin de katıldığı bildirildi. İtalyan ekiplerinin verdiği bilgilere göre, Sicilya yakınlarındaki operasyon sonrası, sığınmacılar toplam 13 tekne ile yola çıktı.

Tahminlere göre, bu yıl toplam 150 bin sığınmacı deniz yolunu kullanarak Avrupa'ya ulaştı. Ancak bu tehlikeli yolculuk sırasında en az bin 900 sığınmacının hayatını kaybettiği sanılıyor. Bu sayının geçen yıldan bu yana iki katına çıktığına dikkat çekiliyor.

Çoğu Ortadoğu veya Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda sığınmacı Libya açıklarından teknelerle İtalya'ya doğru hareket ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LibyaAvrupaAlman Deniz KuvvetleriSınır Tanımayan DoktorlarArgos34;SicilyaOrtadoğuAfrikaDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFP/DW BÖ/BS

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