Akdeniz'de yine yüzlerce mülteci boğuldu

Akdeniz sularındaki mülteci ölümleri hız kesmiyor. Son iki günde meydana gelen dört kazada 340'ın üzerinde mültecinin boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Flavio Di Giacomo, insan tacirlerinin kötü hava koşullarını umursamadıklarını belirtti. Sözcü kurtardıkları mültecilerin, kötü hava şartlarına rağmen insan tacirleri tarafından teknelere zorla bindirildiklerini anlattıklarını belirtti.

Sadece perşembe sabahının ilk saatlerinde yaklaşık yüz kişinin boğulduğu, bu sayının son iki günde 340'ın üzerine çıktığı bildirildi. Salı günü de yaklaşık 150 kişinin bulunduğu bir tekneden ancak 15 kişinin kurtarıldığı ve geri kalanların boğulduklarının tahmin edildiği belirtildi. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Libya'dan Akdeniz'e açılan yaklaşık 130 kişilik bir tekneden 27 kişiyi kurtarabildiklerini açıkladı. Örgüt Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu trajedi katlanılabilecek gibi değil” ifadelerini kullandı.

2016 yılında Akdeniz'de hayatını kaybedenlerin bilançosu 2015 yılına oranla daha ağır. Uluslararası Göç Örgütü 2016 yılında yaklaşık 4 bin 500 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Flavio Di Giacomo, yaklaşık 4 bin kişinin Libya ve Mısır'dan yola çıkıp İtalya'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti.

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DW/dpa/GA/EC