Akdeniz'de yeni bir dram daha



İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin donanmanın da desteğiyle Libya kıyısından 30 mil kadar uzakta Sicilya'ya kaçmaya çalışan 978 sığınmacıyı kurtardığı bildirildi.

İtalyan yetkililer Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, sığınmacıların üç operasyonla karaya çıkarıldığını duyurdu. Kurtarma operasyonu sırasında bir sığınmacının ise teknede ölü bulunduğu belirtildi.

İtalyan gazatesi La Repubblica, sığınmacıların Libya kıyılarından 30 mil kadar uzaklaştıktan sonra cuma günü uydu telefonu üzerinden yardım çağrısında bulunduğunu yazdı. Mültecilerin İtalya'nın güneyindeki üç farklı limana götürüldükleri kaydedildi. Mültecilerin hangi ülkelerden geldikleri ise açıklanmadı.

İtalya, 2013 yılında yüzlerce kaçak göçmenin Lampedusa adası açıklarında boğularak hayatını kaybetmesinin ardından mülteci politikası nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Tartışmaların ardından 'Mare Nostrum' adlı kurtarma projesi hayata geçirilmişti. İtalyan donanmasının operasyonlarında bir yıl içinde 100 bin kişiyi kurtardığı belirtiliyor. Ancak proje maliyetinin yüksek olması nedeniyle 2014'ün sonunda sona erdi.

Avrupa Birliği de bir süre önce İtalya'nın sınırlarının korunmasını hedefleyen 'Triton' adlı yeni bir misyonu hayata geçirdi. Misyonun hayata geçirilmesinin ardından Akdeniz'de ölen mültecilerin sayısı arttığı belirtiliyor.