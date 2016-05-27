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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de sığınmacı faciası; ölü sayısı 100'ü aştı

Akdeniz’de yine göçmen trajedisi yaşandı. Libya açıklarında iki teknenin alabora olması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti

27 Mayıs 2016 14:04


Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) sözcüsü Flavio Di Giacomo, Libya açıklarında alabora olan tekneyle ilgili açıklamada bulundu. Ekiplerin batan tekneden kurtarılanları Sicilya'nın Porto Empedocle limanına naklettiğini belirten IOM sözcüsüne göre, kurtulanlar teknede toplam 650 kişinin bulunduğunu söyledi. İtalyan donanması batan tekneden 562 kişiyi sağ kurtardı. Flavio Di Giacomo, teknedekilerin büyük kısmını Faslıların meydana getirdiğini kaydetti.

4 günde 10 bin kişi kurtarıldı

Akdeniz'deki iyi hava şartları mülteci geçişlerini artırdı. İtalyan sahil muhafaza yetkililerinin verilerine göre son 4 günde 10 bin sığınmacı kurtarıldı. Dün düzenlenen toplam 22 kurtarma operasyonunda yaklaşık 4 bin mülteci kurtarıldı.

AB misyonu "Sophia"dan açıklama

Öte yandan Avrupa Birliği'nin insan kaçakçılarına karşı oluşturduğu Akdeniz misyonu "Sophia"nın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, misyon kapsamında görev yapan bir Lüksemburg keşif uçağının Libya sahiline 65 kilometre mesafede alabora olan bir tekne belirlediği kaydedildi. Teknede bulunanlardan 96'sı kurtarılırken 20 – 30 kişinin boğularak can verdiğinin tahmin edildiği açıklandı.

Favour bebeğin dramı

Öte yandan Favour isimli 9 aylık bir kız çocuğu İtalya'da mülteci krizinin sembolü oldu. Annesi ve babası Akdeniz'i geçmeye çalışırken boğulan Favour, ekiplerce kurtarılarak Lampedusa adasına götürüldü.

Favour, Mali ve Nijerya'dan yaklaşık 120 mülteciyi taşıyan bir teknede bulunuyordu. Malili bebeğe "Fuocoammare" isimli belgesel filmle adını duyuran İtalyan doktor Pietro Bartolo sahip çıktı. Bartolo, bebeği himayesi altına almak için ilgili mercilere başvuruda bulunduğunu söyledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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