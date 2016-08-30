Akdeniz'de ölüm yolculuğu: Bir günde 6500 sığınmacı kurtarıldı



İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, pazartesi günü Libya açıklarında düzenlediği 40 farklı kurtarma operasyonunda 6 bin 500 sığınmacıyı kurtardığını açıkladı. İtalya Sahil Güvenlik'in geçen yılların en büyük kurtarma operasyonunu düzenlediği belirtilirken, hava şartlarının iyi olması nedeniyle Avrupa'ya kaçışlarda Akdeniz rotasının kullanılmaya devam ettiği ve İtalya'nın Salı günü de kurtarma operasyonları için hazırlıklı olduğu belirtildi.

Ansa haber ajansı, kurtarma operasyonlarına İtalya Sahil Güvenlik ekipleri ve İtalyan donanmasından gemilerin katıldığına yer verdi. Operasyonlara ayrıca Avrupa Birliği'nin insan tacirleriyle mücadele kapsamında başlattığı deniz misyonu Sophia'dan, Avrupa sınır koruma ajansı Frontex ve yardım kuruluşlarından da ekiplerin katıldığı bilgisi verildi.

İyi hava koşulları nedeniyle sığınmacıların Avrupa'ya kaçmak için Akdeniz'deki tehlikeli yolculuğu göze aldıkları belirtildi. Sadece son dört günde Libya kıyıları ile İtalya arasında 10 bin insanın kurtarıldığı bildirildi.

105 bin sığınmacı İtalya'ya ulaştı

Uluslararası göç örgütlerinin verilerine göre bu yıl yaklaşık 105 bin sığınmacı İtalya'ya ulaştı. Uluslararası Göç Örgütü 2016 yılı ağustos ayı sonuna kadar Akdeniz'de 3 bin 164 kişinin boğularak can verdiğini açıkladı.

Çocuk yardım örgütü Save The Children, eylül ayı itibariyle kurtarma operasyonlarına katılacak. Örgütün çocuklara yönelik özel personeli ve sağlık ekibiyle, 300 kişiye kadar yardım sunabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Türkiye anlaşmasından sonra Akdeniz rotası

AB ile Türkiye arasında uzlaşılan mülteci anlaşmasından bu yana sığınmacıların Türkiye ve Yunanistan yerine Libya'dan yola çıkarak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalıştıkları bildirildi. Türkiye-Yunanistan rotasındaki sığınmacıların sayısı düşerken, Akdeniz rotasında arttığı belirtildi.

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan sığınmacıların büyük bölümünün Afrika ülkelerinden olduğu ve çok sayıda reşit olmayan yaştaki sığınmacının da tek başına ölüm yolculuğuna çıkarıldığı belirtildi.