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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de mülteci akını başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte İtalya kıyıları yeniden mülteci akınıyla karşı karşıya. Suriye’deki iç savaştan kaçanlar teknelerle Akdeniz’i geçmeye çalışıyor.

19 Mart 2014 20:39


İtalyan donanmasına ait gemilerin 48 saat içinde 2 bin 100'den fazla mülteciyi Libya'dan teknelerle Avrupa'ya taşıdığı bildirildi.

Avrupa'ya kaçmaya çalışan mültecilerin çoğunun Suriyeli olduğu, dün gece bin 500'den fazla kaçağın da donanma, sahil koruma ve ticari tekneler tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Lampedusa'daki mülteci kampının kapalı olması nedeniyle kaçak göçmenlerin Sicilya'ya götürüldükleri kaydedildi.

Yetkililer, onarım çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Lampedusa Adası'ndaki kampın, kapasitesini aştığına dikkat çekiyor.

Lampedusa açıklarında geçen yıl yaşanan felaketin ardından güvenlik kontrolünü sıkılaştıran İtalyan donanması, son beş ayda yaklaşık 11 bin 500 mülteciye yardım etti.

Lampedusa açıklarında 363 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından başlatılan "Mare Nostrum" operasyonu çerçevesinde askeri birlikler kaçak göçmenlere olası tehlikelere karşı yardım etmekle yükümlü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HavalarınAkdenizLibyaAvrupaSuriyeliSicilyaLampedusa AdasıNostrum34;Deutsche Welle Türkçe dpa/AFP/DW/HS/BK

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