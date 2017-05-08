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Deutsche Welle

Akdeniz'de iki mülteci botu battı; 11 kişi hayatını kaybetti

Libya'dan yola çıkan iki mülteci botu Akdeniz'de battı. Libya kıyısına 11 kişinin cesedinin vurduğu, 180'den fazla da kayıp olduğu belirtiliyor

08 Mayıs 2017 22:52

Yeni bir hayat umuduyla Libya'dan yola çıkan mültecileri taşıyan iki bot Akdeniz'de battı.

İlk facia sabah saatlerinde yaşandı. Libya'dan 132 mülteciyle yola çıkan bot, İtalya kıyısına ulaşamadan alabora oldu. 50'den fazla mülteci, Danimarka bandıralı konteyner gemisi tarafından kurtarılarak Pozzallo kıyısına bırakıldı. Aralarında çocukların da olduğu 82 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

Bir diğer facia haberi Libya'nın Zaviye kıyısı açıklarından geldi. Libya Kızıl Haç'ı biri çocuk, 10'u kadın 11 kişinin cesedinin kıyıya vurduğunu açıkladı.

Cumartesi günü de aynı bölgede 8 kişi, Libyalı balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Kurtarılanlar, bindikleri teknede 9'u çocuk 120 mülteci olduğunu aktarmıştı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

İki günde 6 bin kişi kurtarıldı

İtalya ve Libya arasındaki deniz yolu, yeni bir hayat umuduyla evlerini terk eden mültecilerin göze aldığı en tehlikeli güzergahlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Mültecilerin canı pahasına çıktıkları yolculuk, çoğu zaman derme çatma tekneler ya da şişme botlarla yapılıyor.

Akdeniz'in tehlikeli sularına meydan okuyanların sayısı özellikle havanın ısınmasıyla artış gösteriyor. Sadece son üç gün içerisinde bölgede 6 binden fazla mülteci kurtarılarak İtalya'ya götürüldü.

BM Mülteci Örgütü Yüksek Komiseri Filippo Grandi son 5 ay içerisinde Akdeniz'de bin 150'den fazla mültecinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/ÖA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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