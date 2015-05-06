Akdeniz'de göçmen faciası: 5 kişi yaşamını yitirdi

Akdeniz'de Libya'dan hareket eden bir şişme bottaki 100'den fazla Batı Afrikalı'nın bir yük gemisi tarafından kurtarıldığı an ve o dakikalarda yaşananlar, gemi mürettebatı tarafından görüntülendi. Bottakilerin kendilerini Malta bandıralı gemiye atmak için birbirini ezdiği olay sırasında suya düşen en az beş kişi boğularak yaşamını yitirdi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; "Zeran" isimli geminin mürettebatı, botta da beş kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağ kalanların getirildiği İtalyan kenti Catania'daki savcılık, bu kişilerin yaşanan izdiham sırasında ezilerek can verdiğini bildirdi.

Görüntülerde, şişme bottan en son kadın ve çocukların çıkabildiği görüldü.

Botta beş kişinin cansız bedeni bulundu.

Görüntülerde beş kişi aynı ipi tutmaya çalışıyor.

Gemiye çıkmayı başaran Kuzey Afrikalı göçmenler