Akdeniz'de gemi kazası

Türk şirketine ait "Piri Reis" gemisi Yunanistan açıklarında yabancı bir gemiyle çarpıştıktan sonra battı. Yunan sahil güvenlik ekipleri 2 cesede ulaştı. 8 kişi ise hala kayıp.

Türk şirketine ait "Piri Reis" adlı gemi battı. Yunan sahil güvenlik ekipleri 2 cesede ulaştı. Mürettabattan 8 kişi ise kayıp.

"Piri Reis"in Cezayir'den Ukrayna'ya gittiği kazanın Yunanistan'ın güneybatısındaki "Spienza" adası açıklarında gerçekleştiği açıklandı.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı kazanın yerel saatle sabah 07.00'de meydana geldiğini "Piri Reis" kargo gemisinin 7 Suriyeli mürettabatının ise kurtarıldığını belirtti.

Yunanlı sahil güvenlik ekipleri karadan ve denizden arama çalışmalarına devam ederken, gemideki mürettabatın Suriyeli olduğu açıklandı.

Kazaya karışan diğer gemi "Con South"da ise ciddi bir hasar olmadığı ifade ediliyor.

"Con South" gemisi Türkiye'den Malta'ya gidiyordu. Geminin 16 Rus, Filipinli ve Polonyalı mürettabatının yaralanmadığı iddia edildi.