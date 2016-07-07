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Yaşam

Akdeniz’de geçen yıl batan mülteci teknesinin enkazından 217 ceset çıkarıldı

Sicilya açıklarında meydana gelen kazadan sadece 28 kişi kurtulabilmişti

07 Temmuz 2016 22:07

Akdeniz’de geçen yıl batarak 700’e yakın mülteciye mezar olan ve 370 metre derinlikte bulunan teknenin enkazından 217 cansız beden çıkarıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 'Umut yolculuğunda Akdeniz’deki en büyük facia' olarak anılan kaza, 18 Nisan 2015 tarihinde Sicilya Kanalı’nda meydana gelmişti. Söz konusu trajik kazadan sadece 28 kişi kurtulabilmişti.

Kazaya ilişkin soruşturmayı yürüten Katanya Savcılığı, içerisinde yüzlerce ceset olan 30 metre uzunluğundaki teknenin enkazının, pahalı olduğu gerekçesiyle deniz altından çıkarılmasına gerek olmadığına karar vermişti.

Ancak Başbakan Matteo Renzi, hem uzun süre mülteci krizine kayıtsız kalan Avrupa’ya ibret olması hem de gelenekleri herkesin bir mezara sahip olmasını gerektirdiği için tekneyi ve cesetleri çıkaracakları sözünü vermişti.

İtalyan donanmasının koordinasyonuyla bir yılı aşkın süredir yürütülen çalışmalar sonucu söz konusu enkaz geçen hafta su üstüne çıkarılarak Augusta Limanı’na taşındı.

Burada İtfaiye ekiplerinin desteğiyle 217 cesedin enkazdan çıkarıldığı aktarıldı. Yetkililer, çıkarılan cesetlerde otopsi yapılmaya başlandığını açıkladı.

Söz konusu kazanın ardından denizden 200 kadar ceset çıkarılmış, 300’e yakınının ise enkazda olduğu belirtilmişti.

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