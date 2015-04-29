Akdeniz'de facianın eşiğinden dönüldü



İşletmeci Trasmediterranea şirketinden yapılan açıklamaya göre, Palma de Mallorca limanından hareket eden "Sorrento" isimli feribot Valencia'ya doğru yola çıktı. Palma'dan yola çıktıktan iki saat sonra gemide henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Gemide Alman, Bulgar, Çin, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden çok sayıda turistin bulunduğu, yolcuların sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Balear adalarının güvenlik yetkilisi Teresa Palmer, 6 kişilik mürettebatın da helikopterle gemiden kurtarıldığını açıkladı. Yangının kontrolden çıktığı geminin batabileceği belirtildi.

Trasmediterranea şirketinin verilerine göre "Sorrento" feribotu bir seferde bine yakın yolcu ve 150 araç taşıyabiliyor.