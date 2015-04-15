‘Akdeniz’de en az 400 göçmen boğuldu’



Yüzlerce kaçak göçmeni taşıyan bir tekne iki gün önce Libya açıklarında alabora olmuş, İtalyan sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen bir kurtarma operasyonunda 144 kişi sağ kurtarılmıştı. Görevliler, dokuz kişinin ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Kazadan sağ kurtulan ve İtalya'nın Reggio Calabria kentine getirilen göçmenlerin yardım örgütlerine verdiği bilgilere göre, teknede en az 400 kişi daha bulunuyordu. Söz konusu 400 kişinin şimdiye kadar ölmüş olduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Save the Children örgütü görevlilerinin göçmenlerin ifadelerine dayanarak verdiği bilgilere göre, 400 kişi arasında çocuklar da bulunuyordu.

Kurtarılan bir kadın gazetecilere açıklamasında, yolculuktan yaklaşık dört ay önce Trablus'taki bir sardunya fabrikasında yaşamaya başladıklarını belirtti. Kadın göçmen, "Günde sadece bir kez yemek yiyebiliyorduk ve hiçbir şey yapmamıza izin verilmiyordu. Bir komşumuzla veya arkadaşımızla konuştuğumuzda dayak yiyorduk" diye konuştu.

En büyük facia

Şayet en az 400 kişinin hayatını kaybettiği doğrulanırsa, bunun 2013 Ekim ayında İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 360 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasından sonraki en büyük felaket olacağı belirtiliyor.

Hâlihazırda Sahra ülkeleri ve Suriye'den binlerce kaçak göçmenin İtalya'ya geldiği belirtiliyor. Sahil güvenlik ekiplerinin cuma gününden bu yana 8 bin 500 kişiyi kurtardığına dikkat çekiliyor.

İtalyan göçmenleri kurtarma programı “Mare Nostrum”un süresi geçen yıl dolmuş, onun yerine AB tarafından sınır koruma misyonu olarak “Triton” hayata geçirilmişti. Ancak insan hakları ve yardım örgütleri, bunun zor durumdaki insanları kurtarmaktan ziyade bir caydırma mekanizması olduğu eleştirisinde bulunuyor.