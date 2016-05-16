Akdeniz'de dev hazine bulundu

İsrailli dalgıçlar Akdeniz açıklarında binlerce antik Roma sikkesi ve birçok bronz heykel içeren nadir bir hazine buldu.

İsrail Eski Eserler Kurumu bulunan hazinenin bundan yaklaşık bin 600 yıl önce Geç Roma İmparatorluk Dönemi sırasında batan bir ticaret gemisinin kalıntılarına ait olduğunu açıkladı. Kurumun verdiği bilgilere göre bu son otuz yılda bulunan en büyük hazine olma özelliği taşıyor.

Dalgıçların hazineyi İsrail'in antik liman kenti Kayserya'da buldukları, burada bundan yaklaşık bir yıl önce de 2 bin kadar antik altın para bulunduğu kaydedildi. İsrail Eski Eserler Kurumu buluntuların farklı dönemlere ait olduğunu açıkladı.

Dalgıçların buluntuları hemen İsrail Eski Eserler Kurumu'na bildirdiği, geminin kalıntıları ve çapasını da tespit ettikleri belirtiliyor.

Bronz eserlerin, ayrıca Roma güneş tanrısı Sol, ay tanrıçası Luna ve Afrikalı bir köleye ait tasvirlerin çok iyi bir durumda olduğu kaydedildi.

Dalgıçların ayrıca gerçeği büyüklüğünde yapılmış üç bronz heykele ait parçalarla, balina ve başında kuğu taşıyan bir yaban domuzu şeklindeki yapılmış musluk gibi hayvan tasvirleri de bulduğu bildirildi.

Denizaltı arkeoloğu Jacob Sharvit kalıntıların muazzam güzelliklerinin yanı sıra tarihi açıdan da büyük öneme sahip olduklarını vurguladı.