Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'in 44,08 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kumluca ilçesine yaklaşık 13,8 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kumluca açıklarında saat 15.18'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Akdeniz'in 44,08 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, ilçeye yaklaşık 13,8 kilometre mesafede olduğu belirtildi.