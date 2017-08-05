T24 LogoT24 Logo
Dünya

Akdeniz'de bu yıl 2 bin 400 mülteci yaşamını yitirdi

Geçen yıl Akdeniz üzerinden İtalya'ya gelenlerin sayısını 363 bin 401 olarak açıklanmıştı

05 Ağustos 2017 13:02

Akdeniz'de bu yılın başından beri 2 bin 397 mülteci yaşamını yitirdi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege Denizi'nde ise 45 göçmen hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Cenevre'de yaptığı açıklamada, bu yılın başından beri Akdeniz'de yaşamını yitiren mülteciler hakkında bilgi verdi. Açıklamada sadece Akdeniz'de bu yılın başından beri 2 bin 397 göçmenin yaşamını yitirdiği vurgulandı. Dünya genelinde şu ana dek yaşamını yitiren mülteciler sayısı ise 3 bin 408.

Uluslararası Göç Örgütü göçmenlerin en çok  İtalya açıklarında yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. 30 Temmuz 2017 tarihine dek İtalya açıklarında yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı 2 bin 221. İspanya açıklarında ölenlerin sayısı 120, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege Denizi'nde ölenlerin sayısı ise 45.

İstatistiklere göre göçmenlerin büyük çoğunluğu güvenli olmayan bot ya da teknelerle Avrupa'ya yolculuklarında boğularak yaşamını yitiriyor. Uluslararası Göç Örgütü mülteciler açısından en tehlikeli yerin Akdeniz olduğuna dikkat çekti.

Bu yılın başından beri ülkelerini terkederek Avrupa'da herhangi bir limana ulaşabilen mültecilerin sayısı 114 bin 287. Bu mültecilerin 94 bin 802'si İtalya'ya ulaştı. Uluslararası Göç Dairesi geçen yıl Akdeniz üzerinden İtalya'ya gelenlerin sayısını 363 bin 401 olarak açıklamıştı.

ETİKETLER

göçmültecisığınmacısuriyetürkiyeakdeniztekneölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24