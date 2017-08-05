Akdeniz'de bu yıl 2 bin 400 mülteci yaşamını yitirdi

Akdeniz'de bu yılın başından beri 2 bin 397 mülteci yaşamını yitirdi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege Denizi'nde ise 45 göçmen hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Cenevre'de yaptığı açıklamada, bu yılın başından beri Akdeniz'de yaşamını yitiren mülteciler hakkında bilgi verdi. Açıklamada sadece Akdeniz'de bu yılın başından beri 2 bin 397 göçmenin yaşamını yitirdiği vurgulandı. Dünya genelinde şu ana dek yaşamını yitiren mülteciler sayısı ise 3 bin 408.

Uluslararası Göç Örgütü göçmenlerin en çok İtalya açıklarında yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. 30 Temmuz 2017 tarihine dek İtalya açıklarında yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı 2 bin 221. İspanya açıklarında ölenlerin sayısı 120, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege Denizi'nde ölenlerin sayısı ise 45.

İstatistiklere göre göçmenlerin büyük çoğunluğu güvenli olmayan bot ya da teknelerle Avrupa'ya yolculuklarında boğularak yaşamını yitiriyor. Uluslararası Göç Örgütü mülteciler açısından en tehlikeli yerin Akdeniz olduğuna dikkat çekti.

Bu yılın başından beri ülkelerini terkederek Avrupa'da herhangi bir limana ulaşabilen mültecilerin sayısı 114 bin 287. Bu mültecilerin 94 bin 802'si İtalya'ya ulaştı. Uluslararası Göç Dairesi geçen yıl Akdeniz üzerinden İtalya'ya gelenlerin sayısını 363 bin 401 olarak açıklamıştı.