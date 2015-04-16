Akdeniz'de bir facia daha



İtalyan medyası, Afrika'dan İtalya'ya onlarca kaçak göçmen taşıyan bir şişme botun daha battığını duyurdu. Kazada 40'dan fazla mültecinin boğularak hayatını kaybettiği sanılıyor. Haberlerde, bottaki dört kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Akdeniz'de pazar günü meydana gelen başka bir kazada da 400 kadar mültecinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ancak İtalyan ekipleri şimdiye kadar 9 kişinin cesedine ulaşabildi.

Tartışmaların ardından 'Mare Nostrum' adlı kurtarma projesi hayata geçirilmişti. İtalyan donanmasının operasyonlarıyla bir yıl içinde 100 bin kişiyi kurtardığı belirtiliyor. Ancak proje maliyetinin yüksek olması nedeniyle 2014'ün sonunda sona erdi.

Avrupa Birliği de bir süre önce İtalya'nın sınırlarının korunmasını hedefleyen 'Triton' adlı yeni bir misyonu hayata geçirdi. Misyonun hayata geçirilmesinin ardından Akdeniz'de ölen mültecilerin sayısının arttığı belirtiliyor.