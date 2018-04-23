Akdeniz'de binden fazla mülteci kurtarıldı

Alman Basın Ajansı'nın sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın cumartesi ve pazar günleri yaklaşık 900 kişiyi kurtardığını açıkladı.

263 kişi Libya Sahil Güvenliği tarafından kurtarılırken, kurtarılan sığınmacıların ülkelerine geri götürüldükleri bildirildi. Sahil Güvenlik kurtarılanlar arasında 11 kişinin de cesedinin bulunduğunu bildirdi.

SOS Méditerranée ve Sınır Tanımayan Doktorlar örgütleri ile bölgede bulunan "Aquarius" isimli tekne ile pazartesi sabahı Sicilya'nın Trapani şehrinde 537 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar Libya'ya geri gönderildi

Kurtarma ekibinin son günlerde Roma'daki kurtarma merkezi tarafından acil durum çağrısı veren tekneler hakkında birçok kez bilgilendirildiği bildirildi, ancak teknelerin aranması Libya Sahil Güvenliğine bırakıldı. Nisan ayında İtalya'ya bin 255 sığınmacı ulaşırken, 2017'nin aynı döneminde ay toplamında bu rakam yaklaşık 13 bin kişiydi.

SOS Méditerranée pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Teknelere ne olduğunu öğrenmek için çok geç oldu" derken, geçen hafta yüzlerce insanın "Libya gözaltı kamplarının felaket koşullarına" geri gönderilmesinin endişe verici olduğu belirtildi.

2011 yılından beri süren iç savaş nedeniyle güvenlik ve istikrarın sağlanamadığı Libya, insan kaçakçılarının ana üssü konumunda. İtalya'nın yoğun baskısı sonucu Avrupa Birliği, geçen yıl sığınmacı akınıyla mücadele edilmesi için Libya Sahil Güvenlik teşkilatıyla işbirliğine başlamıştı.

dpa,DW/SSB,BÖ

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