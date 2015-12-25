Akdeniz'de 99 kaçak göçmen kurtarıldı

Böylece hafta başından bu yana Akdeniz ve kuzey Afrika açıklarında toplam bin 470 kaçak

göçmen sağ olarak karaya çıkarıldı.

Ansa haber ajansı cuma günü de 371 kaçak göçmenin Akdeniz'den kurtarılarak, Reggio

Calabria'ya çıkarıldığını duyurdu.

Öte yandan Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin sayıları da hızla

artıyor. Bugün Türkiye'den Yunanistan'ın Pire limanına gelen sığınmacıların sayısı bin 700'ü

buldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bu yıl içinde 150 bin kadar kaçak göçmenin Akdeniz'i

geçerek İtalya'ya ulaştığını duyurdu. 2014 yılında 170 bin kişi Akdeniz üzerinden İtalya'ya

geçmeyi başarmıştı.