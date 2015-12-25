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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de 99 kaçak göçmen kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik ekipleri Akdeniz'de bir teknedeki 99 sığınmacıyı kurtardı. Lastik bottaki sığınmacıların İtalya'nın Sicilya adası açıklarında güvenlik güçleri tarafından fark edildiği bildirildi.

25 Aralık 2015 23:07

Böylece hafta başından bu yana Akdeniz ve kuzey Afrika açıklarında toplam bin 470 kaçak
göçmen sağ olarak karaya çıkarıldı.
Ansa haber ajansı cuma günü de 371 kaçak göçmenin Akdeniz'den kurtarılarak, Reggio
Calabria'ya çıkarıldığını duyurdu.

Öte yandan Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin sayıları da hızla
artıyor. Bugün Türkiye'den Yunanistan'ın Pire limanına gelen sığınmacıların sayısı bin 700'ü
buldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bu yıl içinde 150 bin kadar kaçak göçmenin Akdeniz'i
geçerek İtalya'ya ulaştığını duyurdu. 2014 yılında 170 bin kişi Akdeniz üzerinden İtalya'ya
geçmeyi başarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AkdenizSicilyaAfrikaReggio CalabriaTürkiye YunanistanTürkiye Yunanistan PireMülteciler Yüksek KomiserliğiDeutsche Welle Türkçe DPA/TY/NH

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