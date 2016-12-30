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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de 900 sığınmacı kurtarıldı

Akdeniz açıklarında 900 sığınmacı kurtarıldı. 2016'da Avrupa’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise geçen yıla oranla artarak rekor seviyeye ulaştı.

30 Aralık 2016 13:48

Akdeniz'de bir kez daha Avrupa‘ya geçmeye çalışan yüzlerce sığınmacı kurtarıldı. 900 kişi denizden kurtarılırken, 2016 yılında Akdeniz'de 5 binin üzerinde kişi boğuldu.

Haber ajansı Ansa, Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan yaklaşık 900 kişinin kurtarıldığını açıkladı. İtalya sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda kurtarılan sığınmacıların üç teknede oldukları belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2016 yılında İtalyan kıyılarına ulaşan sığınmacıların sayısının 180 bin 346 olduğunu açıkladı. Yunanistan kıyılarına ise 173 binin üzerinde sığınmacının ulaştığı bilgisi verildi.

Akdeniz'den Avrupa'ya geçmek için kullanılan deniz rotası üzerinde 2016 yılında, geçen yıla oranla çok daha fazla sığınmacının hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından geçen hafta Cenevre'de yapılan ortak açıklamada, bu yıl içinde Akdeniz'i teknelerle geçmek isterken 5 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

UNHCR Sözcüsü William Spindler "bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olduğuna” dikkati çekti. Açıklamada, bu yıl içinde her gün ortalama 14 göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DAP/CN/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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