Akdeniz'de 6,3 şiddetinde deprem oldu

T24 - Antalya ve çevresi merkez üssü Yunanistan’ın Girit Adası yakınları olan Richter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Girit Adası’nın doğu ucu olan depremin saat 16.29’da meydana geldiğini saptadı.

16.45'te ise artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin, Bodrum'a uzaklığının yaklaşık 170 kilometre olduğu öğrenildi.

Yerin 12.1 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli deprem Antalya, Muğla illeriyle Burdur ve Isparta’da da hissedildi.

Marmaris ve Fethiye gibi turizm beldelerinde deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Atina'da hissedilmeyen deprem, Mısır'ın başkenti Kahire'de de hissedildi.

Deprem ilk belirlemelere göre Türkiye’de can ve mal kaybına neden olmadı.



