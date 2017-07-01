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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de 60 sığınmacı kayboldu

Libya açıklarında 140 sığınmacının bulunduğu şişme botun battığı bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü, botta bulunan en az 60 kişinin Akdeniz sularında kaybolduğunu ve bu kişilerin öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

01 Temmuz 2017 02:31

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) cuma günü yaptığı açıklamada Libya açıklarında batan bir şişme botta en az 60 kişinin kaybolduğunu ve bu kişilerin öldüğüne inandıklarını açıkladı.

IOM sözcüsü Flavio Di Giacomo Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 140’a yakın kişiyi taşıyan şişme bottan kurtarılan 80 kişinin anlattıklarına dayandırarak, botun 26 Haziran pazartesi sabah Libya'dan çıktıktan beş saat sonra su almaya başladığını söyledi.

AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Di Giacomo, "Yardım gelene kadar ne kadar beklediklerini bilmiyorlar. Hava kararana kadar botun parçalarına tutunmuşlar, ardından bir bot gelmiş ve onları kurtarmış” dedi.

140 kişiden 80'inin kurtarıldığını söyleyen Di Giacomo, 60 kişiye ulaşılamadığını ve öldüklerini tahmin ettiklerini belirtti.

Di Giacomo, Avrupa Birliği'nin kaçakçılığa karşı yürütülen Sophia isimli misyonu kapsamında Akdeniz'de devriye gezen İngiliz askeri bir gemiye aktarılan 80 kişinin İtalya'nın Brindisi kentine götürüldüğünü ifade etti.

İngiliz gemi sadece cuma günü Libya açıklarından kurtarılan toplamda 550 kişiyi Brindisi'ye bıraktı.

Fransa, Almanya, İtalya sığınmacılar konusunda toplanıyor

Fransa, Almanya ve İtalya'nın içişleri bakanları, kıyılarına Akdeniz üzerinden gelen Afrikalı mültecilere yönelik İtalya'ya yapılacak yardımları konuşmak üzere 2 Temmuz günü Paris'te buluşacaklar.

İtalya, limanlarını sığınmacıları kurtaran yardım gruplarına kapatmakla tehdit etmişti.

2014 yılından itibaren 500 binden fazla sığınmacının ulaştığı İtalya’ya sadece bu yıl 82 bin sığınmacı geldi. Ülkenin bu yıl rekor sayılara ulaşan sığınmacı sayısı nedeniyle zorluk yaşadığı belirtiliyor.

AFP/Reuters/DÇ/GA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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