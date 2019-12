Akdeniz'de 5,4 şiddetinde deprem oldu

T24 -

KKTC'de de hissedildi





Güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin 115 kilometre açıklarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuya neden oldu.Antalya ile Kıbrıs adası arasında Akdeniz'de saat 08.06'da meydana gelen depremin yaklaşık 20 saniye sürdüğü, Antalya ve ilçeleri ile Mersin ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin yerin 39.2 kilometre derinliğinde, Antalya'ya 140 ve Alanya İlçesi'ne 115 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de meydana geldiğini bildirdi.Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, bölgedeki bütün ilçe kaymakamlarıyla görüştüğünü ve deprem nedeniyle can ve mal kaybının meydana gelmediğini açıkladı. Antalya ve kıyı ilçelerinde hissedilen depremden en çok Alanya'nın etkilendiğini belirten Seyman, “Mal ve can kaybı olmaması sevindirici” dedi.Antalya kent merkezinde oturan büfe işletmecisi Durmuş Kılınç, depremi hissettiklerini belirtirken, 100'üncü Yıl Bulvarı'nda seyyar tezgahta iç çamaşırı satan Ayla Ateşer ise, “Sabah yeni kalkmıştım. Ayakta kahvaltı hazırlığı içindeydim. O dakikalarda olmuş, ben hissetmedim” diye konuştu.Akdeniz'de bu sabah meydana gelen deprem, KKTC'de de hissedildi. Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre Richter ölçeğine göre deprem Antalya Körfezi'nde Lefke Deprem İstasyonu'nun 135 kilometre kuzey batısında, saat 08.06'da meydana geldi. KKTC Meteoroloji Dairesi depremin büyüklüğünü ‘şiddetlice' olarak nitelendirdi. KKTC'de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadı.Alanya'da bu sabah meydana gelen deprem bazı işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir elektrik ve elektronik ürünleri satan bir işyerinin güvenlik kameraları, deprem anını kaydetti. Oktay Elektrik adlı işyerindeki avizeler, sarsıntının şiddeti ile yaklaşık 15- 20 saniye sallandı. Bu sırada işyerinde temizlik yapan bir personelin, avizelerin sallanması sırasında yerinde durarak şaşkınlıkla olup biteni izlediği görüldü.