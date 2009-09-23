Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 01.11'de merkez üssü Antalya Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı Antalya'nın Alanya İlçesi ve çevresinde etkisinde de hissedildi. Yaklaşık 5-6 saniye süren ve şehir merkezinde hissedilemeyen depremde herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmadı. Gece yarısı olması nedeniyle uyuyan vatandaşlar tarafından hissedilmeyen sarsıntı paniğe yol açmadı.

