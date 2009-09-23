Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem

AKDENİZ'de gece yarısı meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem
Antalya Körfezi'nde hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden
alınan bilgiye göre saat 01.11'de merkez üssü Antalya Körfezi'nde 4.3
büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı Antalya'nın Alanya İlçesi ve çevresinde etkisinde de hissedildi.
Yaklaşık 5-6 saniye süren ve şehir merkezinde hissedilemeyen depremde herhangi
bir can yada mal kaybı yaşanmadı. Gece yarısı olması nedeniyle uyuyan
vatandaşlar tarafından hissedilmeyen sarsıntı paniğe yol açmadı.