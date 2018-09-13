Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün sitesinde yer alan verilere göre Akdeniz'de yerin 5 kilometre derinliğinde saat 21.13'te 4,2 şiddetinde deprem oluştu. Depremin ardından bölgede 25'ten fazla deprem daha kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi KandilliRasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oluştu. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından bölgede 25'ten fazla deprem daha kaydedildi.