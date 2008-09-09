Akdeniz ve Ege'den yaz evleri

Güneşin pırıltıları, turkuaz sularda birbirleriyle kovalamaca oynarken, tüm hazırlıklar tamamlanmış; yelkenler, yolculuk için sabırsızlıkla rüzgarı bekliyorlar ve işte beklenen an: ılık ılık esen bir yel ve yelkenler fora. Rota Ege ve Akdeniz adaları...

Yelkenli, mavi suları zerafetle aşarken, yalnızca adalar değil, yöre insanının kökleri, gelenekleri ve günümüz mimarisine imza atan ilginç evleri de yeniden keşfediliyor.



Elle Deco dergisi, ilginç mimarisi, dekoratif özellikleri ve muhteşem doğasıyla öne çıkan bu evlerden örnekleri sizler için seçti. Sicilya'nın minyatürü, 'Pantelleria Adası', nefes kesici mitolojik kalıntılarıyla, 'Santorini', el değmemiş doğasıyla 'İbiza', taş evleriyle 'Alaçatı', büyülü renkleriyle 'Marakeş', tuz kokulu sokaklarıyla 'Bodrum' ve daha pek çok sahil şehri... Hepsi de şiirsel güzellikleriyle gezginlere çapkınca göz kırpıyorlar.

Rüzgarın etkisi azalınca, bu rehberi inceleyip, hangi sahile ayak basacağınıza karar verin. İlk molanız, karada nefis bir aperatif olabilir sonra küçük bir alışveriş turu ve akşam yemeği... Sonra, ay ışığında yelkenliye dönüş ve uyku vakti. Sabahın ilk ışıklarıyla başka bir sahilin keşfi için yeniden yola çıkış! Ege ve Akdeniz'de ne maceranın ne de heyecanın sınırı var. Her yöre, ayrı bir çehreyle karşılıyor sizi. Yeni bir rüzgarın izinde alabildiğince engin vve sihirli bir yolculuk başlıyor...