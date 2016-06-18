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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz üzerinden 300 bin sığınmacı bekleniyor

Balkan rotasının fiilen kapatılmasından sonra, Avrupa bu kez Akdeniz'den bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya. Frontex yalnızca bu yıl içinde 300 bin sığınmacının bu rotadan Avrupa’ya ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

18 Haziran 2016 15:49


AB Sınır Koruma Ajansı Frontex kısa süre önce yaptığı bir risk analizinde sığınmacılara Balkan rotasını kapatan Birliğin bir başka rotadan gelebilecek sığınmacı akınına karşı hazırlıklı olmadığını ortaya koymuştu. Ajans, Akdeniz rotası üzerinden teknelerle gelen sığınmacı sayısının yalnızca bu yıl içinde 300 bine ulaşabileceğini açıkladı.

Alman Bild gazetesi, Frontex'in direktörü Klaus Rösler'in ‘'Her hafta Libya'dan 10 bin kişinin yola koyulacağı ihtimali üzerinde duruyoruz'' sözlerine yer verdi. Bu yüksek rakamın en önemli nedeni ise AB kıyılarında görev yapan sahil güvenlik ve acil yardım ekiplerinin sığınmacılar tarafından bir ‘'kurtuluş yolu ve güvence'' olarak görülmesi olduğu belirtiliyor. Sığınmacıların birçoğu bu birimler tarafından kurtarılacakları umuduyla hayatlarını tehlikeye atan bu yolculuğu göze alıyor. Sığınmacıların bu umudu, insan kaçakçılarının onları giderek deniz koşullarına daha dayanıksız teknelerle bu yolculuğa çıkmalarına ikna etmelerinin de yolunu açmış oluyor. Rösler'e göre sığınmacı akınına yol açan da temelde bu ‘kurtarılma umudu'.

Sofya Operasyonu genişliyor

AB'nin insan kaçakçılarıyla mücadele amacıyla başlattığı Sofya Operasyonu'nun Libya'ya silah kaçakçılığına karşı da görevlendirilecek şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Operasyonun genişletilmesi planlarının Alman Federal Meclisi tarafından yaz tatilinden önce ele alınacağı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi de Sofya Operasyonu'nun genişletilmesine oybirliğiyle yetki vermişti. Böylece misyona katılan savaş gemileri şüpheli gördükleri gemilerde arama yapma hakkına sahip olacak. AB Dışişleri Bakanları'nın önümüzdeki pazartesi konuyu görüşmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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