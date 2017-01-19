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Akdeniz Ünivesitesi'ndeki bina inşaatında iskele işçilerin üzerine çöktü

İskelenin çökmesi sonucu 7 işçi enkaz altında kaldı

19 Ocak 2017 00:49

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümü'ne ait ek bina inşaatının iskelesi, beton döküldüğü sırada çöktü. İnşaatta çalışan 7 işçi göçük altında kaldı. İşçelerin tamamını kurtarıldı.

Bölgeye UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, göçükten 7 işçinin tamamını kurtardı. İşçiler ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Göçük altında kalan bir işçinin bacağına demir saplandığı belirtildi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, inşaatta yaşanan göçük sonucu iskelenin altında kalan 7 işçiden 6’sının kurtarıldığını, bir işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İşte daha sonra kurtarıldı. 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında meydana gelen göçükle ilgili bilgi alan ve olay yerinde incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, basın mensuplarına açıklama yaptı. Uzunkaya, “İnşaat çökmesi neticesinde 7 çalışan işçi, iskelenin altında kalıyor. Bunlardan 6’sı çıkarıldı. Hastanelere gönderildi. Sağlık durumları iyi. Herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Bir işçimizi şu anda göçük altında. Yoğun demir yığınları ve iskele altında olduğu için şu anda kontrollü bir şekilde kendisine zarar verilmeden kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık durumu iyi kendisiyle temas kuruldu” dedi.

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da İl Emniyet Müdürü Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile olay yerine gelerek bilgi aldı.

 

 

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