Akdeniz Üniversitesi'nden bir ilk daha: Böbrek damarı kalbe takıldı!

T24 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir hastaya, aynı vericiden (donör) alınan kalp ve böbrek nakledilirken, dünyada ilk kez böbrek toplar damarından da yeni kalbe yama yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, Diyarbakır'dan gelen 25 yaşındaki Ahmet Alp'in ana toplar damarının tıkalı olduğunun tespit edildiğini, tedavisi süren Alp'e, 39 yaşındaki vericiden alınan kalp ve böbreğin aynı anda takıldığını, bu operasyonda ayrıca, böbrekle gelen damarın bir bölümü kullanılarak yeni kalbe yama yapıldığını bildirdi.

Bayezid, ''Aynı vericiden alınan organlarla aynı seansta kalp ve böbrek nakli yapıldı. Hastanın kol ve boyundan gelen ana toplar damarı tıkalı olduğu için vericinin böbreği ile gelen böbrek toplar damarının bir kısmını kullanarak yeni taktığımız kalbe drenaj yolu yapıldı. Yani vericinin böbrek damarını kullanarak, kalbe yama yaptık. Yaptığımız araştırmada bu ameliyatın dünyada ilk kez uygulandığını gördük'' dedi.

Hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade eden Bayezid, Alp'in 3 gün sonra normal servise alınacağını kaydetti.

Bayezid, SGK tarafından karşılanmasıyla Akdeniz Üniversitesi'nin Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde 3 haftada 8 hastaya 3. kuşak suni kalp cihazı takıldığını bildirdi. Kalp cihazının 200 bin lira olması nedeniyle daha önce 4 kişiye uygulayabildiklerine dikkati çeken Bayezid, SGK'nın kararıyla kalp nakli için bekleyen hastaların en az 3-4 yıl daha kazandıklarını belirtti.

3. kuşak cihazların, yoğun bakım tedavisiyle durumlarında iyileşme olmayan hastalara takıldığını kaydeden Bayezid, bunun kalp nakline kadar destek ya da kalıcı bir tedavi olarak uygulandığını vurguladı. Kalbin üst kısmına yerleştirilen 140 gram ağırlığındaki pompayla dakikada 7 litre kanın vücuda pompalandığını ifade eden Bayezid, bu hastaların 1 yılda hayatta kalma oranının yüzde 90 olduğunu söyledi. Bayezid, 1,5 kilo ağırlığındaki cihazın bel çantası büyüklüğünde olduğunu ve vücuda kısa bir kablo ile bağlı olması sayesinde enfeksiyon riskinin de az olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 3 bini son dönem olmak üzere, 800 bin kalp yetmezliği hastası olduğunu ifade eden Bayezid, geçen yıl bekleme listesindeki 500 hastadan sadece 96'sına nakil yapılabildiğine dikkati çekti. Listede olup nakil olamayan hastaların yüzde 40'ının bir yıl içinde hayatlarını kaybettiklerini belirten Bayezid, suni kalp cihazıyla hastaların normal yaşama dönebildiklerini ifade etti. Bayezid, 1998 yılından bu yana 51 hastaya kalp nakli yaptıklarını ve 48 hastanın ise nakil beklediğini kaydetti.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ayhan Dinçkan da Ahmet Alp'in bir yıl önce annesinden böbrek nakli için başvurduğunu ancak yapılan tetkiklerde hastada kalp yetmezliği tespit ettiklerini anlattı.

Bu nedenle kalp ve böbrek nakli bekleyen hastaya, Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu sistemle kombine nakil yapıldığını belirten Dinçkan, ''Ameliyat esnasında bir damar gerekiyordu. Vericinin böbrek damarı uzun gelmişti ve bize fazlaydı. O kullanıldı'' dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe de suni kalpleri SGK'nın ödeme listesine almasıyla Türkiye'de kalp hastalarına yeni bir umut doğduğunu vurguladı.