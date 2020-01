Akdeniz Üniversitesi'nde UFO'lar ders oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AKDANİZ Üniversitesi\'nde (AÜ), Ufoloji ve Exopolitika resmi ders olarak işlenmeye başladı. Ders hocası Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Erhan Kolbaşı, insanlığın çok yakın zamanda, belki de 10- 15 yıl gibi bir sürede dünya dışı varlıklarla resmi temas kurabileceğini öne sürdü.

AÜ\'nün Tazelenme Üniversitesi bünyesinde, dünya dışı varlıklar ve UFO\'larla ilgili \'Ufoloji ve Exopolitika\' eğitim programı, resmi ders olarak işlenmeye başladı. Üniversitenin 60 yaş üstü öğrencilerinin yanı sıra, Ufoloji ve Exopolitika derslerine üniversite öğrencileri de büyük ilgi gösteriyor. Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan ve Başkan Yardımcısı Erhan Kolbaşı tarafından verilen Ufoloji dersinde, UFO fenomeni ve bilim, kadim tarihte dünya dışı izler, modern çağda UFO gözlemleri, resmi tanıklar ve belgeler, yakın karşılaşma ve alıkonma vakaları anlatılıyor. Exopolitika dersinde ise bilgi kaynakları ve metodoloji, örtbas tarihi, açık temasa hazırlık, galaktik diplomasi temel ilkeleri konuları işleniyor.

AKADEMİK ÇATI ALTINDA RESMİ DERS

Erhan Kolbaşı, bu konularda sayısız belge ve kanıta, konu üzerinde çalışan pek çok bilim insanının varlığına karşın, günümüze kadar ana-akım bilimin, ilgi ve araştırma sınırlarının dışında bırakıldığını söyledi. Kolbaşı, bu çok önemli konunun ilk defa akademik çatı altında ve resmi müfredat dahilinde öğrencilere sunulmasının hem Türkiye hem de dünya için tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

DÜNYANIN HER DÖNEMİNDE UFOLAR VAR

Dünya dışı uygarlıklarla kurulacak resmi ilişkilerin, insanlığa çevresel, bilimsel, ekonomik, bilinçsel, sosyo-kültürel ve entelektüel anlamda büyük pozitif değişim ve dönüşüm potansiyeli sunduğunu belirten Kolbaşı, gerçekte UFO\'ların var olduğunu iddia etti. Dünya tarihinin her döneminde var olan UFO\'ların binlerce yıldır da ziyaret ettiklerini kaydeden Kolbaşı, \"Ama dünya gündemine gelmesi, medyada yer almaya başlaması 1940\'ların sonundan itibaren başladı. ABD\'de Roswell olayı, benzeri birtakım UFO kazaları yaşandı\" dedi.

BUGÜNKÜ TEKNOLOJİLERİN KAYNAĞI UFO ENKAZLARI

UFO enkazları ele geçirildikten sonra teknolojilerinin deşifre edilmesiyle özellikle ABD\'nin muazzam teknolojiler elde ettiğini öne süren Kolbaşı, “Bunu ulusal güvenlik amacıyla sakladılar. Belli bir zaman ve çerçeve içerisinde özel sektöre aktararak ürettikleri bilimsel verilerle ABD özel sektöründe de bir patlama yaşatmayı amaçladılar. Yani düşen araçların incelenmesiyle bir sürü buluş yapıldı. Fiber optik kablolar, mikro çipler, gece görüş teknolojileri, hatta kurşun geçirmez yeleklerin teknolojisi dahi bu düşen UFO\'ların analizinden elde edilen bilgilere dayanıyor\" dedi.

70 YILDIR BASKILAR SÜRÜYOR

Bütün bunların dünyadan saklandığı ve bir örtbas mekanizması kurulduğunu aktaran Kolbaşı, bunu idare etmek için \'MJ12\' adı verilen bir grup oluşturulduğunu ve her şekilde bu gözlemleri baskıladıklarını anlatırken şöyle dedi:

\"Gözlemleri medyadan, kamuoyundan uzak tuttular, ulusal çıkar sağladılar. 70 yıldır süren bu baskılar hala devam ediyor. Ama zaman içerisinde bir sürü resmi tanık çıktı. Kanada eski Savunma Bakanı\'na kadar çok önemli tanıklar çıktı ve örtbası delerek açıklamalar yaptılar. Gizlenen resmi yazışmalar ortaya çıktı. Emekli olan askeri, sivil görevliler, pilotlar, uçuş kontrolörleri, radar operatörleri ve artık hepsi konuşuyor. Bunların içinde NASA\'da görevli çok önemli astronotlar da var. Dünyamızın çok uzun yıllardır dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edildiğini, UFO gözlemlerinin örtbas edildiğini açıkladılar.\"

\"ÇOK YAKINDA UZAYLILARLA RESMİ TEMAS OLABİLİR\"

Gelinen sürecin bir şeylerin yaklaştığını gösterdiğini belirten Erhan Kolbaşı, insanlığın çok yakın zamanda, belki de 10-15 yıl gibi bir sürede dünya dışı varlıklarla resmi temas kurabileceğini iddia etti. Kolbaşı, iddialarını şöyle sürdürdü:

\"Biz çok uzun olmayan bir gelecekte dünya ile dünya dışı uygarlık temsilcilerinin resmi temas kuracağını düşünüyoruz. Artık açık ve kitlesel temas kuracaklarını düşünüyoruz. Şu an kapalı ve sınırlı bir temas sürüyor. Ve bu anlamda herkesin hem zihinsel hem psikolojik olarak bilgi anlamında bu realiteye hazır olması gerekiyor. Çünkü çok büyük değişim geliyor. Bilimsel, teknolojik, felsefi, siyasal, sosyal, her anlamda dünya büyük bir Rönesans yaşayacak. Eğer açık ve kitlesel temas gerçekleşirse bütün bilimler değişecek, hayata, evrene bakışımız her şey değişecek. Dünya tarihinin gördüğü en büyük değişim yaklaşıyor. Biz bu amaçla bu derslere başladık\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI