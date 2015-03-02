Akdeniz Üniversitesi'nde silahlı öğrencinin ne işi var!

Daha önce kampus içinde öğrencilerin kurşun yağmuruna tutulmasıyla gündeme gelen Akdeniz Üniversitesi'nin yemekhanesinde silahlı bir öğrencinin fotoğrafı çekildi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde öğle yemeği sırasında yemekhaneye giden öğrenciler, yemek yiyen bir şahsın belinde silah olduğunu fark etti.





Öğrencileri tehdit ediyor

DİHA'nın haberine göre, silahlı kişinin fotoğrafını çeken öğrenciler, silahlı kişinin öğrenci olduğunu ve silahını göstere göstere üniversite içinde gezdiğini söyledi. Söz konusu kişinin üniversite içersinde silah ile gezerek öğrencileri korkuttuğu ve demokratik haklarını kullanmamaları yönünde de tehdit ettiği belirtildi.



Silahlı kişinin İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilirken, öğrenciler, silahlı kişilerin üniversitede organizeli bir şekilde gezdiklerini söyledi.

'Polis ve özel güvenlik ırkçı eylemlere destek veriyor'

Öğrenciler, rektörlüğe yaptıkları şikayet başvurularına rağmen hiçbir incelemenin başlatılmamasının kaygı verici olduğunu dile getirdi. Fırat Göktepe isimli öğrenci, üniversitede rektörlük, dekanlıklar, polis ve özel güvenliğin işbirliğiyle çeteleri örgütleme çabası içinde olduğunu söyledi.



Basın açıklamasına dahi tahammül edilmediğine dikkat çeken Göktepe, polis ile özel güvenlik birimlerinin ırkçı grupların eylemlerine destek amaçlı katıldıklarını da vurgulayarak, ırkçı grupların da polis ve özel güvenlik birliklerinin yanında satır ve bıçaklarla kendilerine saldırdığını söyledi.

'Yaşanacak olumsuzluklardan rektörlük ve emniyet sorumludur'

Saldırılarda yaralanan yurtsever demokrat öğrencilerin olduğuna dikkat çeken Göktepe, "Ne emniyet ne de üniversite yönetimi ırkçı gruplar hakkında tek bir soruşturma yapmazken, yurtsever demokrat öğrencilere ise her gün soruşturmalar açılıyor" dedi. Göktepe, üniversite yönetimi ile emniyetin tutumunun ırkçı gruplara cesaret verdiğini ve rahatlıkla silah ve satırlarla gezebildiklerine dikkat çekti. Yaşanacak tüm olayların sorumlusunun emniyet ve rektörlük olacağının altını çizen Göktepe, ırkçı grupların silahlarla okula gelmelerinin önlenmesi gerektiğini belirterek, yetkilileri görevini yapmaya davet etti.

Kurşun yağdırmıştı

2008 yılında ırkçı gruplar tarafından öğrencilere dönük gerçekleştirilen saldırılarda Ömer Ulusoy isimli bir kişi öğrencilere rastgele ateş etmişti.

Mahkeme heyeti, Ulusoy hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" müebbet hapis cezası vermiş ancak, eylemi teşebbüste kaldığı gerekçesi ile cezası 9 yıla ardından ise haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesi 4 yıl 6 aya düşürmüştü.