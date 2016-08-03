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Akdeniz Üniversitesi'nde 'FETÖ' üyeliğiyle suçlanan 2 öğretim üyesi ayda 55 bin lira maaş almış!

Bir haftadır fakülteye uğramayan Doç. Dr. Mehmet Erdoğan’ın firari olduğu kaydedildi

03 Ağustos 2016 15:06

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) 2 öğretim üyesinin, formasyon programı kapsamında ’koordinasyon hizmeti’ olarak 2 yıl boyunca ayda 55’er bin lira aldığı tespit edildi. Öğretim üyelerinden eski dekan Prof.Dr. Mimar Türkkahraman, geçen cuma 'paralel yapılanma' operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.

AÜ Eğitim Fakültesi’nde formasyon programı kapsamında 3 öğretim üyesine yapılan ödemelerin uygunsuz olduğunu öne süren bir öğretim üyesi, rektörlüğe şikayetdilekçesi verdi. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hasan Demirbaş'ın haberine göre, dilekçesinde kendisi de koordinasyon hizmeti komisyonunda yer almasına rağmen eski dekan Prof.Dr. Mimar Türkkahraman ile dekan yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Erdoğan ve Doç. Dr. Fatma Gök’e verilen maaşın aynı oranda kendisine yatmadığını belirten öğretim üyesi, söz konusu kişilere 2015 yılında 55’er bin lira aylık maaş ödendiğini belirtti. 

 

Yönergeye göre ödemeler yapılmış

 

Soruşturma sonucunda Prof. Dr. Mimar Türkkahraman, Doç. Dr. Mehmet Erdoğan ve Doç. Dr. Fatma Gök’e ’Koordinasyon hizmeti ücreti’ adı altında 2015 yılında 55’er bin lira aylık verildiği ve yine önceki yıllarda da yüksek maaşlar verildiği tespit edildi. Ancak yapılan ödemelerin yönergeye uygun olduğu tespit edilince rektörlük bu üç öğretim üyesine uyarı cezası verdi. 

 

2 yıldda 1 milyon liranın üzerinde 

 

Eski dekan ile dekan yardımcılarının, birim puanı yüksek olan ’koordinasyon hizmeti’ adı altında aylık 137 saat mesai yaptıklarını gösterdiği kaydedildi. 3 öğretim üyesinin bu yolla son iki yılda 1’er milyon TL’nin üzerinde parayı hesaplarına geçirdiği, aldıkları paranın görülmemesi için ödeme cetvelini ve ders programını gizli tuttukları öne sürüldü. 

 

Bilgisayar tutarı kabul etmemiş

 

Üniversitedeki formasyon uygulamasında öğretim üyelerine yatan maaşı hesaplayan bilgisayar programının yüksek maaşlara izin vermediği, ancak 3 öğretim üyesinin sisteme elle (manuel) rakamları girdiği ileri sürüldü. 

 

Biri gözaltında diğeri aranıyor 

 

Uyarı cezası verilen eski dekan Prof. Dr. Türkkahraman geçen cuma günü Akdeniz Üniversitesi’ne düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında aranan ve 1 haftadır fakülteye uğramayan Doç. Dr. Mehmet Erdoğan’ın firari olduğu kaydedildi.

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