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BBC Türkçe

Akdeniz Üniversitesi'nde bina iskeleti çöktü: 7 işçi enkazdan çıkarıldı

Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'nin yerleşkesinde bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 7 işçi enkazın altında kalarak yaralandı.

19 Ocak 2017 03:32

Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'nin yerleşkesinde bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 7 işçi enkazın altında kalarak yaralandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), enkaz altında kalan işçilerden 3'ünün kendi çabalarıyla, diğer 4'ünün ise olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Kampüs yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek bina inşaatında yaşanan olayda, dökülen betonu kontrol etmek için iskele üzerinde bulunan işçilerin iskele demirleri ve tahta kalıpların altında kaldığı belirtildi.

Yaralı işçiler, ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde gazetecilere konuşan Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "İşçiler kurtarıldı, durumları iyi. Betonun altında değil, iskele demirlerinin altında kalmışlar. Çok şükür ciddi bir yaraları yok" dedi.

Uzunkaya, enkazın altında kalan başka yaralı işçi olmadığını belirlediklerini söyledi.

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