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Yaşam

Akdeniz Üniversitesi’nde bıçaklı kavga; 2 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nin Kültür Kapısı çıkışında 'omuz atma' yüzünden karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı

01 Aralık 2016 21:55

Akdeniz Üniversitesi'nin Kültür Kapısı çıkışında 'omuz atma' yüzünden karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki gruptan birer öğrenci aldığı bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinde hafif şekilde yaralandı.

Yaralı öğrenciler, arkadaşları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Kavganın duyulması üzerine hastane önünde toplanan iki gruptan öğrenciler, karşılıklı slogan attı.

Taraflar arasında olayların yeniden çıkması üzerine hastaneye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, grupları farklı kapılardan üniversiteden uzaklaştırdı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

 

 

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