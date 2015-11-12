Akdeniz Üniversitesi Rektörü Kurtcephe, görevinden alındı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, hakkındaki soruşturmalar nedeniyle YÖK tarafından görevden alındı. Prof. Dr. Kurtcephe'nin yerine, 3 aylığına AÜ Hastanesi eski başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal atandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne 2008 yılında atanan ve 7 yıldır bu görevi sürdüren 57 yaşındaki Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, görev süresinin bitimine 6 ay kala görevden alındı. Son dönemde hakkında çok sayıda soruşturma dosyası bulunan Prof. Dr. Kurtcephe'nin görevine YÖK tarafından son verildi.

Prof. Dr. Kurtcephe'nin yerine, eski başhekim AÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal atandı. Prof. Dr. Mustafa Ünal, görevlendirme yazısının bugün saat 18.00 sıralarında kendisine faks çekilerek iletildiğini belirtti.



Atamayla birlikte yeni rektörlük seçimi için süreç de başlamış oldu. Bu kararın ardından 3 ay içersinde AÜ'ye yeni rektör seçilecek.



Profesör Mustafa Ünal kimdir?



1974 yılında Sivas'ın Gürün İlçesi'nde doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamlayarak Göz Hastalıkları Uzmanı oldu. 2002- 2003 yıllarında Florence Nightingale hastanesinde görev yaptı, 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzman olarak olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında yardımcı doçent, 2007 yılında doçent, 2012 yılında profesör oldu. 2007 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Göz Bankası Müdürlüğü'nü yürütüyordu. Evli ve iki çocuk babası.

Kaset iddiası

AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteler geçtiğimiz aylarda ‘paralel yapı’nın elinde Kurtcephe’ye ait kaset görüntülerinin bulunduğunu bu nedenle Kurtcephe’nin 280 kişilik profesör ve doçent kadrosuna Fethullah Gülen cemaatinden kişilerin atadığını iddia etmişti.