Akdeniz Üniversitesi, İsrail katliamını lanetledi

ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Senatosu, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki katliamını sert dille eleştirdi.

AÜ Senatosu tadafından alınan kararda, ABD\'nin uluslararası hukuk ve BM kararlarının yanında tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelerek büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma kararı aldığı kaydedildi. Açıklamada, \"ABD\'nin, bu vahim karar ile Ortadoğu\'da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkararak, terör devleti İsrail\'i katliama sevk etmiştir. Bu meşum kararın Nekbe/Felaket gününün 70. yıl dönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne sermektedir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, Ortadoğu\'da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir\" denildi.

KATLİAMIN FAİLLERİNİ LANETLİYORUZ\'

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

\"Masum Filistin halkının haklarının, Siyonist devlet tarafından yıllardır ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret edilmesi insanlık adına kabul edilemez bir durumdur. Mazlumlara yapılan bu zulümler tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Akdeniz Üniversitesi olarak, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve Haçlı zihniyeti içinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyor, herkesi gür bir sesle ve topyekûn olarak bu katliamlara dur demeye davet ediyoruz. Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er ya da geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Zira \'her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey dostlarımızın sessizliği olacaktır.\"